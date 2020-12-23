Gonzalo Rodriguez: "Vittoria straordinaria meritata sulla Juventus"

L'ex difensore viola si è complimentato con i giocatori della Fiorentina.

L'ex capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha festeggiato la vittoria della Fiorentina dall'Argentina e ha commentato su Radio Bruno la partita giocata contro la Juventus.

Ecco le sue parole: "Complimenti alla squadra che ha giocato una partita straordinaria. Sono molto felice per il gruppo viola. Lì ho ancora tantissimi amici. Ho visto la gara a Buenos Aires con mia moglie e mio figlio, entrambi tifosi della Fiorentina. Eravamo tutti contenti. Vittoria meritata. Come mi dissero i tifosi viola quando arrivai a Firenze nel 2012, contro la Juventus bisogna sempre lottare per vincere".

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