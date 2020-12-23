Flachi: "Complimenti ai ragazzi che ci fanno passare un bel Natale"

Flachi ha fatto i complimenti a tutta la squadra viola.

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha commentato la grande vittoria della squadra viola sulla Juventus in campionato su Radio Bruno Toscana

Ecco le sue parole: "E’ una goduria bellissima. La squadra viola non aveva fatto benissimo nelle sfide precedenti, l’ha fatto nella partita più sentita. Dispiace il fatto che ci sia la sosta, però almeno ci godiamo il Natale. La vittoria di ieri ha cambiato il Natale a tutti quanti a Firenze. Complimenti a Vlahovic, ha lavorato duramente per la squadra. L’artefice della vittoria è Prandelli, il primo gol è studiato, non è nato per caso e ha sempre tenuto in campo i calciatori con più esperienza. Complimenti ai giocatori che ci fanno passare un bel Natale".

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