Sconcerti: "Sono rimasto estasiato dalla gara della Fiorentina con la Juve"

Sconcerti ha parlato del possibile acquisto di Caicedo dalla Lazio.

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha analizzato la partita di iera della Fiorentina contro la Juventus a Torino.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono rimasto estasiato ieri sera dalla partita della Fiorentina contro la Juventus. Ho visto un vero cambiamento, molti giocatori erano posizionati in area avversaria. Anche quattro uomini nostri in area avversaria, questo rovescia il gioco e cambia molto. Speriamo di continuare a fare bene e spero che arrivino rinforzi dal mercato. Personalmente mi piacerebbe il Papu Gomez ma è un auspicio da tifoso, non ho notizie in meito. Vlahovic? Va aiutato, gli va messo qualcuno accanto a lui. Il gioco di tutti deve dargli una mano. Fiorentina con due punte? Se aiutano la squadra ce le possiamo permettere. La Lazio dice che non venderà l'attaccante Caicedo, ma io andrei su di lui perché insieme a Vlahovic e Ribery andrebbe a costituire un attacco forte".

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