Clamoroso, Cuadrado potrebbe tornare a Firenze. La Juventus lavora allo scambio con Chiesa

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juve starebbe pensando ad uno scambio con la Fiorentina: Cuadrado (più ovviamente un conguaglio economico) per Chiesa. Il colombiano potrebbe finire sul merca...

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juve starebbe pensando ad uno scambio con la Fiorentina: Cuadrado (più ovviamente un conguaglio economico) per Chiesa. Il colombiano potrebbe finire sul mercato e starebbe cercando una nuova avventura, un ritorno a Firenze potrebbe essere una soluzione gradita. Staremo a vedere dunque se questa indiscrezione si trasformerà in qualcosa di più concreto, ma in casa bianconera intanto stanno circolando anche altre grosse novità di calciomercato ancora più importanti.