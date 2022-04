Italiano scherza: “Come fermare Cuadrado? Se ci fanno entrare un motorino come a San Siro…”

Vincenzo Italiano nel corso della sua conferenza stampa ha parlato anche di Juan Cuadrado, l’ex giocatore della Fiorentina è stato letale sia nell’andata di campionato che nell’andata di Coppa Italia, il tecnico viola ha parlato cosi di lui: “Come fermare Cuadrado? A Milano a San Siro qualche anno fa hanno fatto entrare un motorino, se ce lo danno per rincorrerlo non sarebbe male. A parte gli scherzi, lui è forte, un campione che appena ha qualche spazio ti punisce, non dobbiamo dargli metri, cercheremo di raddoppiarlo, in tutte e due le partite perse in una partita ha fatto gol e nell’altra è stato decisivo” conclude italiano.