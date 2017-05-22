Adesso Cuadrado è ufficialmente un giocatore della Juventus. 20 milioni al Chelsea per il suo riscatto

Il Chelsea si è ufficialmente liberato di Cuadrado comprato dalla Fiorentina per 35 milioni di euro. Dopo due anni di prestito

Come reso noto dallo stesso club bianconero, infatti, il cartellino dell’esterno colombiano è stato ufficialmente acquisito a titolo definitivo dal Chelsea. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo dal Chelsea Football Club Limited del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Guillermo Cuadrado Bello. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 20 milioni pagabile in tre rate annuali a partire dal prossimo esercizio 2017/2018.Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020", si legge nella nota diramata dalla società bianconera. 83 presenze e otto reti messe a segno fino a questo momento con la maglia della Juventus, Cuadrado è sicuramente una delle armi della formazione allenata da Max Allegri. E adesso per il colombiano è arrivato il matrimonio ufficiale con i colori bianconeri.