Cuadrado: "Gioco sempre come se fosse una finale, a Firenze ho lasciato il cuore"

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale..

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale, cerco di giocare tutte le partite come se fossero una finale. A Firenze ho conosciuto tante persone, sono molto contento di aver vestito la maglia viola e rimarrà sempre nel mio cuore per quello che mi ha dato".