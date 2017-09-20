Cuadrado: "Gioco sempre come se fosse una finale, a Firenze ho lasciato il cuore"
Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale..
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 23:42
Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale, cerco di giocare tutte le partite come se fossero una finale. A Firenze ho conosciuto tante persone, sono molto contento di aver vestito la maglia viola e rimarrà sempre nel mio cuore per quello che mi ha dato".