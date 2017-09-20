Labaro Viola

Cuadrado: "Gioco sempre come se fosse una finale, a Firenze ho lasciato il cuore"

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 23:42
Cuadrado: "Gioco sempre come se fosse una finale, a Firenze ho lasciato il cuore" - Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
News
Fiorentina
Cuadrado
Condividi

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato in zona mista Juan Cuadrado. Queste le sue parole: "Fiorentina? Quando ci gioco contro è normale, cerco di giocare tutte le partite come se fossero una finale. A Firenze ho conosciuto tante persone, sono molto contento di aver vestito la maglia viola e rimarrà sempre nel mio cuore per quello che mi ha dato".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok