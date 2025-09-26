Angori: "La Fiorentina ha solo un punto più di noi, vogliamo dare una gioia enorme ai pisani"

Il difensore nerazzurro ha detto il suo pensiero sul derby domenicale tra la Fiorentina e il suo Pisa delle 15

Dopo la sconfitta di ieri sera in Coppa Italia del Pisa a Torino, ha parlato il difensore dei nerazzurri Samuele Angori che ha commentato l'avvicinamento al derby: "Aspettiamo questa partita da 34 anni e siamo emozionati di giocarla davanti al nostro pubblico al quale vogliamo dare una grande gioia. Non è una gara come le altre ed ha un peso specifico notevole, non sono partiti bene loro ma restano una grande squadra."

Prosegue: "Al momento hanno un punto e basta più di noi e possiamo fare bene perché non stiamo giocando male, siamo sfortunati ma le prestazioni stanno arrivando. Anche stasera a Torino abbiamo dimostrato di saper reagire, ma gli episodi ci hanno penalizzato con il rosso a Cuadrado che ci ha cambiato le cose."