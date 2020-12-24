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Zazzaroni: "Bello vedere la Juventus in difficoltà, giocatori impresentabili. Fiorentina top"

Ivan Zazzaroni ha commentato cosi la partita tra Juventus e Fiorentina e le polemiche che ne sono conseguite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2020 15:50
Zazzaroni: "Bello vedere la Juventus in difficoltà, giocatori impresentabili. Fiorentina top" -
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Zazzaroni: "Bello vedere la Juventus in difficoltà, giocatori impresentabili. Fiorentina top"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della reazione di Nedved all'arbitraggio di Juventus-Fiorentina:

"Nedved ce l’aveva qualche ragione per essere incavolato. Non credo che la sentenza abbia condizionato la partita, ma l’inizio della partita è stato tragico. I giocatori in questo momento sono impresentabili. Penso a Bentancur, Bonucci, invece la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo. Perdere 6 punti in un solo giorno è pesante, ogni tanto è bello vedere anche i campioni in difficoltà. 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta è un’andatura da squadra media, la partita vinta a tavolino col Napoli, drogava un po’ la classifica. Cuadrado è il miglior giocatore del momento, quando è stato cacciato, si è messa male" conclude Zazzaroni.

LA LETTERA DI COMMISSO AL MONDO FIORENTINA

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