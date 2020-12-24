Zazzaroni: "Bello vedere la Juventus in difficoltà, giocatori impresentabili. Fiorentina top"

Ivan Zazzaroni ha commentato cosi la partita tra Juventus e Fiorentina e le polemiche che ne sono conseguite

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della reazione di Nedved all'arbitraggio di Juventus-Fiorentina:

"Nedved ce l’aveva qualche ragione per essere incavolato. Non credo che la sentenza abbia condizionato la partita, ma l’inizio della partita è stato tragico. I giocatori in questo momento sono impresentabili. Penso a Bentancur, Bonucci, invece la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo. Perdere 6 punti in un solo giorno è pesante, ogni tanto è bello vedere anche i campioni in difficoltà. 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta è un’andatura da squadra media, la partita vinta a tavolino col Napoli, drogava un po’ la classifica. Cuadrado è il miglior giocatore del momento, quando è stato cacciato, si è messa male" conclude Zazzaroni.

LA LETTERA DI COMMISSO AL MONDO FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/commisso-regalo-eccezionale-contro-juventus/125171/