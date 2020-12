Viviano tuona: “Giusto il rosso a Cuadrado, i due rigori per la Juventus non c’erano”

“C’erano già stati dei miglioramenti della Fiorentina nelle ultime due gare – ha detto Emiliano Viviano a Lady Radio -. Una partita come quella di ieri contro la Juventus ti può dare un grande entusiasmo. Fortunatamente ho vinto in carriera quattro/cinque volte contro i bianconeri. Dopo ieri ora serve continuità. La Penna criticato? Cuadrado era da rosso, Borja ha fatto due falli in 60′. I due rigori per me non c’erano”.

