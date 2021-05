Bruno: “Cuadrado ha rotto i cog*****, è sempre terra. Prende per il cul* milioni di spettatori”

L’ex giocatore Pasquale Bruno, ha criticato l’ex giocatore della Fiorentina Cuadrado a Tiki Taka:

“La punizione per la Juve c’era? Io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche se si fosse spezzato, perché ha rotto i cog*****. E’ sempre per terra. Difendete Cuadrado, ma le vedete le partite? Sta sempre per terra a prendere per il cul* milioni di telespettatori. Ma vaff* a voi e a Cuadrado“.

