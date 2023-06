Calvarese ammette: “Era rigore su Cuadrado, non simulazione. L’errore mi costò la carriera internazionale”

È il 92′ di Fiorentina-Napoli. I gigliati si sono riversati nella metà campo dei partenopei alla disperata ricerca del gol del 2-2. Uno scatenato Cuadrado si incunea in area e viene sgambettato da Inler (vedi foto). È rigore per tutti meno che per l’arbitro Calvarese che ammonisce il giocatore per simulazione. Ma il numero 11 viola era già ammonito e per questo finisce prima del tempo sotto la doccia.

Quest’oggi, l’arbitro Gianpaolo Calvarese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tutti Convocati a Radio 24, tornando proprio a parlare dell’errore commesso, ammettendo le sue colpe: “In un Fiorentina-Napoli feci una partita perfetta, ma al 90° fischiai una simulazione su Juan Cuadrado, invece che un rigore. Quell’errore probabilmente mi costò la carriera internazionale. Secondo voi non avrei dato qualsiasi cosa per poter avere a disposizione il VAR?”.