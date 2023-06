Dalla Turchia: “Il Galatasaray offre 8 milioni alla Fiorentina per Jovic. Ingaggio da 3 milioni a stagione”

Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray ha offerto 8 milioni di euro per avere il cartellino di Luka Jovic. Il centravanti classe 1997 della Fiorentina avrebbe avuto un offerta di 3 milioni netti a stagione per il suo ingaggio. Club viola e Real Madrid, in caso di cessione, dovranno dividersi al 50% i proventi dalla sua cessione. Secondo quanto scrive il giornalista turco, Jovic sarebbe intenzionato ad accettare e le trattative con i club andrebbero avanti

ÖZEL 🔥 Galatasaray, Luka Jovic’e 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Oyuncu bu teklife sıcak bakıyor. Galatasaray bonservis bedeli için ise Fiorentina’ya 8 milyon Euro teklif götürdü. Pazarlıklar sürüyor. — Kaya Temel (@kayatemel_) June 24, 2023

