Non è stata una prima partita fortunata per l’ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi, il suo ingresso in campo nella partita di Coppa Italia tra Juventus e Milan gli ha prodotto un bel 5 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport in praticamente il premio di peggiore in campo. Questa la sua pagella: “Dentro per Douglas Costa, non convince nè quando prova a giostrare al centro nè quando si allarga a sinistra. Eppure doveva essere fresco come Cuadrado che a destra andava come un dannato”