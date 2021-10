Che sceneggiata di Cuadrado, dà una gomitata poi simula un colpo per terra. Il video

Juventus-Roma si giocherà solamente tra una settimana, ma sembra già cominciata in terra sudamericana: durante il match valido per le qualificazioni mondiali tra Uruguay e Colombia (terminata 0-0) infatti sono venuti a contatto il l’esterno colombiano Juan Cuadrado e il difensore uruguaiano Matías Viña, rispettivamente uno giocatore della Juventus e l’altro della Roma. Cuadrado, come si vede molto bene dal filmato, prova a difendere il pallone assestando una gomitata con il braccio sinistro al giocatore uruguagio che subito finisce a terra, dolorante. Mentre il giocatore della Juventus simula senza nessuna ragione. Scoppia cosi subito un mezzo parapiglia, ma il terzino della Juventus se la caverà con un cartellino giallo e una reprimenda, senza nemmeno passare dal VAR. Una decisione che naturalmente non è andata giù a Viña e compagni: e le reazioni sono continuate sui social. Ecco il video

Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra🏟️ (@Pereyradamian95) October 8, 2021

