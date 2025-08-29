Cuadrado: "Alla Fiorentina esplosi definitivamente, ma la Juventus è la squadra del cuore"

In un intervista alla Gazzetta dello Sport Cuadrado ha parlato di tutte le sue squadre in Italia compresa la Fiorentina, queste le sue parole:"A Udine faceva freddo, ma era un bel posto per cominciare...

In un intervista alla Gazzetta dello Sport Cuadrado ha parlato di tutte le sue squadre in Italia compresa la Fiorentina, queste le sue parole:

"A Udine faceva freddo, ma era un bel posto per cominciare. Di Lecce ricordo la gioia del primo gol in Serie A: un momento che aspettavo da quando sognavo di giocare in Europa. Andavo a fare la spesa al mercato e mi riempivano di regali. Un calore simile lo trovai a Firenze: con la maglia viola esplosi definitivamente. La Juve è la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, lì sono nati i miei figli. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il passaggio all’Inter, ma io volevo e potevo restare. All’improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo. Ma la gente ha capito e mi vuole bene: mia mamma vive a Torino e quando vado a trovarla i tifosi della Juve mi salutano con affetto. Andai all’Inter per restare ad alti livelli, ma ho giocato poco per un infortunio. E infine l’Atalanta: mi sono trovato molto bene con società, allenatore e tifosi. Adesso voglio regalare sorrisi e gioie al popolo di Pisa".