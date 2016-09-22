Cuadrado perde la testa, saputo dell'ennesima esclusione ha abbandonato il ritiro della Juventus

Il retroscena prima della gara contro il Cagliari, ma questa volta il colombiano ha perso la pazienza

Nemmeno il tempo di gustarsi il successo contro il Cagliari ed il ritrovato primato in classifica, che in casa Juventus scoppia il caso Cuadrado. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’esterno colombiano arrivato questa estate dal Chelsea, avrebbe clamorosamente abbandonato il ritiro dei bianconeri quando ha scoperto che Allegri non lo avrebbe schierato tra i titolari nella gara contro il Cagliari.

Errore e pentimento. Una decisione che ha fatto infuriare la Juventus che però ha preso atto delle scuse arrivate da Cuadrado poche ore dopo il brutto gesto. Il club bianconero ha così deciso di chiudere la polemica adottando un provvedimento soft: per Cuadrado solo una multa, con il giocatore che si sta già allenando con i compagni e dovrebbe essere regolarmente convocato per la prossima. Poteva andare decisamente peggio al colombiano.