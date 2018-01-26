Niente ritorno al Franchi per la "vespa" Cuadrado? Allegri: "Forse si opera, ha la pubalgia"
Juan Cuadrado resta in dubbio per la partita contro la Fiorentina, prevista per il 9 febbraio. Lo ha affermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il colombiano potrebbe infatti essere costrett...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 18:21
Juan Cuadrado resta in dubbio per la partita contro la Fiorentina, prevista per il 9 febbraio. Lo ha affermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il colombiano potrebbe infatti essere costretto ad operarsi per risolvere il problema della pubalgia che lo affligge da tempo: "Per quanto riguarda Cuadrado, lunedì ha una visita specialistica in Germania, dove gli verrà detto se verrà operato, altrimenti andremo avanti con il recupero". Niente ritorno a Firenze dunque per la "vespa"?.