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Niente ritorno al Franchi per la "vespa" Cuadrado? Allegri: "Forse si opera, ha la pubalgia"

Juan Cuadrado resta in dubbio per la partita contro la Fiorentina, prevista per il 9 febbraio. Lo ha affermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il colombiano potrebbe infatti essere costrett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 18:21
Niente ritorno al Franchi per la "vespa" Cuadrado? Allegri: "Forse si opera, ha la pubalgia" - Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
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Juan Cuadrado resta in dubbio per la partita contro la Fiorentina, prevista per il 9 febbraio. Lo ha affermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il colombiano potrebbe infatti essere costretto ad operarsi per risolvere il problema della pubalgia che lo affligge da tempo: "Per quanto riguarda Cuadrado, lunedì ha una visita specialistica in Germania, dove gli verrà detto se verrà operato, altrimenti andremo avanti con il recupero". Niente ritorno a Firenze dunque per la "vespa"?.

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