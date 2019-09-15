Moviola, recupero di fatto giocato solo a metà. Grave errore di Irrati su Cuadrado

Secondo Il Corriere dello Sport l'arbitro Irrati ha sbagliato sulla gestione del "caso" Cuadrado nei minuti finali della gara. Ha ragione scrive il quotidiano il ct Montella: Cuadrado è a terra, non è...

Secondo Il Corriere dello Sport l'arbitro Irrati ha sbagliato sulla gestione del "caso" Cuadrado nei minuti finali della gara. Ha ragione scrive il quotidiano il ct Montella: Cuadrado è a terra, non è stato colpito alla testa né ha subito un gravissimo infortunio, c'è la ripartenza viola, è sbagliato fermare il gioco. Irrati ha detto all'allenatore viola "Non devi dirmi tu quello che devo fare" prima di estrarre il cartellino giallo. Per 1 minuto e 50 non si è giocato, quando la partita è ripresa lui fischia addirittura a 48 minuti e 57 secondi nonostante i 4 minuti di recupero. Di fatto il recupero si è giocato a metà. Si discute inoltre sul possibile secondo giallo non estratto nei confronti di Betancur dopo il fallo sulla ripartenza di Castrovilli, comunque fallo onesto ci sta non dare il giallo.