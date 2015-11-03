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Notizie Irrati Fiorentina

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"

20 maggio 2023 15:43

Parla Irrati: "L'accusa più infamante che un arbitro può sentirsi dire è che è in malafede"

19 novembre 2022 20:34

La farsa è servita, identico rigore in Roma-Napoli come quello di Fiorentina-Inter, ma il Var lo toglie

23 ottobre 2022 21:42

Torino-Roma sarà arbitrata da Irrati di Pistoia ma nato a Firenze. Tifosi giallorossi già in protesta

18 maggio 2022 13:17

Fiorentina-Sassuolo domani alle 21:45 sarà diretta da Chiffi. Al VAR ci sarà Irrati

30 giugno 2020 10:57

Samp-Fiorentina domenica alle 15 sarà diretta da Irrati. Al Var ci sarà Aureliano

14 febbraio 2020 11:32

Moviola, recupero di fatto giocato solo a metà. Grave errore di Irrati su Cuadrado

15 settembre 2019 10:22

Irrati arbitro di Fiorentina-Juventus? I tifosi bianconeri non l'hanno presa bene, sui social scoppia la polemica...

13 settembre 2019 11:21

L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni

12 settembre 2019 12:24

Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati

25 dicembre 2018 11:53

Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."

27 settembre 2018 12:53

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