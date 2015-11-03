Notizie Irrati Fiorentina

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"
20 maggio 2023 15:43
Parla Irrati: "L'accusa più infamante che un arbitro può sentirsi dire è che è in malafede"
19 novembre 2022 20:34
La farsa è servita, identico rigore in Roma-Napoli come quello di Fiorentina-Inter, ma il Var lo toglie
23 ottobre 2022 21:42
Torino-Roma sarà arbitrata da Irrati di Pistoia ma nato a Firenze. Tifosi giallorossi già in protesta
18 maggio 2022 13:17
Fiorentina-Sassuolo domani alle 21:45 sarà diretta da Chiffi. Al VAR ci sarà Irrati
30 giugno 2020 10:57
Samp-Fiorentina domenica alle 15 sarà diretta da Irrati. Al Var ci sarà Aureliano
14 febbraio 2020 11:32
Moviola, recupero di fatto giocato solo a metà. Grave errore di Irrati su Cuadrado
15 settembre 2019 10:22
Irrati arbitro di Fiorentina-Juventus? I tifosi bianconeri non l'hanno presa bene, sui social scoppia la polemica...
13 settembre 2019 11:21
L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni
12 settembre 2019 12:24
Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati
25 dicembre 2018 11:53
Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."
27 settembre 2018 12:53
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