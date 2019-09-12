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L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni

L'AIA ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R che dirigeranno la 3ª giornata di campionato. Ecco i direttori di Fiorentina-Juventus in programm...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 12:24
L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni -
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L'AIA ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R che dirigeranno la 3ª giornata di campionato. Ecco i direttori di Fiorentina-Juventus in programma sabato alle ore 15.00:

Arbitro: Irrati

Assistente: Preti e Passeri

IV ufficiale: Di Bello

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Lo Cicero

 

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