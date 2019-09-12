L'arbitro di Fiorentina-Juventus è Irrati della sezione di Pistoia. Al V.A.R. Mazzoleni
L'AIA ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R che dirigeranno la 3ª giornata di campionato. Ecco i direttori di Fiorentina-Juventus in programm...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 12:24
L'AIA ha reso noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R che dirigeranno la 3ª giornata di campionato. Ecco i direttori di Fiorentina-Juventus in programma sabato alle ore 15.00:
Arbitro: Irrati
Assistente: Preti e Passeri
IV ufficiale: Di Bello
V.A.R.: Mazzoleni
A.V.A.R.: Lo Cicero