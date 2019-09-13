Irrati arbitro di Fiorentina-Juventus? I tifosi bianconeri non l'hanno presa bene, sui social scoppia la polemica...

L’arbitro di ogni Fiorentina-Juventus che si rispetti ha sempre migliaia di occhi addosso: questo varrà ancora di più quando alle 15 di domani Massimiliano Irrati scenderà in campo al Franchi. Dopo la...

L’arbitro di ogni Fiorentina-Juventus che si rispetti ha sempre migliaia di occhi addosso: questo varrà ancora di più quando alle 15 di domani Massimiliano Irrati scenderà in campo al Franchi. Dopo la designazione immediate polemiche social - di parte bianconera - per le origini dell’arbitro. Nato a Firenze, il 27 giugno 1979, appartenente alla sezione di Pistoia, provincia nella quale risiede.

Troppo toscano, per diversi tifosi juventini che su Twitter si sono scatenati. «Di designazioni inopportune ne fan sempre... ma IRRATI di FIRENZE a Fiorentina-juve è troppo» scrive qualcuno, altri parlano di «designazione scandalosa e inaccettabile» ma c’è anche chi invoca la calma e ricorda quando le accuse di favoritismi sono indirizzate alla Juve. I numeri però parlano di 7 vittorie della Signora sulle ultime 8 gare Juve dirette da Irrati, e di una sola vittoria, un pareggio e 5 sconfitte nelle ultime 7 sfide dei viola guidate dall’arbitro toscano.

Continua poi lo stop degli arbitri Massa e Valeri che, alla prima giornata, concessero il rigore su Dries Mertens in Fiorentina-Napoli anziché sanzionare la simulazione del giocatore.

Gazzetta dello Sport