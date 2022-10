La farsa è servita, identico rigore in Roma-Napoli come quello di Fiorentina-Inter, ma il Var lo toglie

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla vittoria grazie all’arbitro dell’Inter contro la Fiorentina che per i tifosi viola arriva anche la beffa nel posticipo domenicale di serie A. Lo stesso identico episodio che ha decretato il rigore per l’Inter oggi c’è stato in Roma-Napoli. Ndombele come Lautaro Martinez, Terracciano come Rui Patricio. Il portiere prende prima la palla, successivamente prende l’attaccante. Oggi l’arbitrodella gara Irrati, come Valeri ieri sera, ha concesso rigore in presa diretta. Poi però è intervenuto il Var che ha richiamato Irrati al monitor. L’arbitro, rivedendo l’episodio, ha cambiato la sua decisione, togliendo il calcio di rigore per la squadra di Spalletti. Giusto, peccato che solo 24 ore prima la decisione sia stata diversa. Due pesi e due misure, due episodi uguali, due comportamenti opposti del Var. E la farsa è servita

NIENTE SCUSE DALL’INTER PER LA FAKE NEWS SU COMMISSO