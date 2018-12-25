Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati
Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro designato da Rizzoli per Fiorentina-Parma. Al VAR colui che viene considerato l’esperto dello strumento moviolistico: Irrati di Pistoia. Questa la squadra comp...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 11:53
Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro designato da Rizzoli per Fiorentina-Parma. Al VAR colui che viene considerato l’esperto dello strumento moviolistico: Irrati di Pistoia. Questa la squadra completa:
FIORENTINA – PARMA
FABBRI
Assistenti: BOTTEGONI – IMPERIALE
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO