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Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati

Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro designato da Rizzoli per Fiorentina-Parma. Al VAR colui che viene considerato l’esperto dello strumento moviolistico: Irrati di Pistoia. Questa la squadra comp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 11:53
Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati -
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Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro designato da Rizzoli per Fiorentina-Parma. Al VAR colui che viene considerato l’esperto dello strumento moviolistico: Irrati di Pistoia. Questa la squadra completa:

FIORENTINA – PARMA
FABBRI
Assistenti: BOTTEGONI – IMPERIALE
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: TOLFO

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