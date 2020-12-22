Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"
Basile ha analizzato la bellissima vittoria della squadra viola.
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 22:50
Questo il suo post: "La chiave non è stato il gol bellissimo di Vlahovic e il cuore messo in campo ma l'espulsione: fosse stato Chiesa invece che Cuadrado, la Juve non avrebbe sentito la differenza".
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