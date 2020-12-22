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Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"

Basile ha analizzato la bellissima vittoria della squadra viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 22:50
Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza" -
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Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"
Il giornalista Massimo Basile del Corriere dello Sport ha commentato sui social la vittoria netta della Fiorentina sulla Juventus a Torino per 3-0 in campionato.

Questo il suo post: "La chiave non è stato il gol bellissimo di Vlahovic e il cuore messo in campo ma l'espulsione: fosse stato Chiesa invece che Cuadrado, la Juve non avrebbe sentito la differenza".

Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"

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