Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"

Basile ha analizzato la bellissima vittoria della squadra viola.

Il giornalistaCorriere dello Sport ha commentato sui social la vittoria netta della Fiorentina sulla Juventus a Torino per 3-0 in campionato.

Questo il suo post: "La chiave non è stato il gol bellissimo di Vlahovic e il cuore messo in campo ma l'espulsione: fosse stato Chiesa invece che Cuadrado, la Juve non avrebbe sentito la differenza".

LEGGI ANCHE LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-vlahovic-pulgar-e-caceres-schiantano-la-juve-prandelli-eroe/124939/