Allegri: "Oggi nessuna sofferenza e tante occasioni. Su Cuadrado e Bernardeschi..."

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il netto successo contro la Fiorentina: "Oggi non abbiamo mai sofferto, nel primo tempo abbiamo fatto bene e nella...

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il netto successo contro la Fiorentina: "Oggi non abbiamo mai sofferto, nel primo tempo abbiamo fatto bene e nella ripresa ci siamo difesi. Bravo Chiellini sul gol. Oggi non era semplice, lo sapevamo, si tratta di un ambiente molto caldo. Cuadrado? Ha giocato bene, sta migliorando qualitativamente, come tutta la squadra. Bernardeschi? E' entrato subito bene in partita, come Douglas Costa".