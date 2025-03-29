Bluff Retegui? Gasperini lo convoca per la partita di Firenze. Recuperato anche l'ex Cuadrado
Gian Piero Gasperini ha convocato anche Mateo Retegui per la partita sul campo della Fiorentina in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Artemio Franchi.Per l'attaccante ex Genoa sembrava sco...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2025 17:49
Gian Piero Gasperini ha convocato anche Mateo Retegui per la partita sul campo della Fiorentina in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Artemio Franchi.
Per l'attaccante ex Genoa sembrava scontato il forfait dopo l'infortunio rimediato durante la sosta per le nazionali. E invece l'italo-argentino sarà a disposizione per la gara contro la formazione viola, anche se presumibilmente partirà dalla panchina. Recuperato anche Cuadrado.