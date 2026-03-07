Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi

All’Allianz Stadium la Juventus travolge il Pisa con un netto 4-0 al termine di una gara che si decide interamente nella ripresa. I bianconeri dominano il secondo tempo e portano a casa tre punti senza particolari difficoltà contro una squadra ospite apparsa in grande difficoltà e mai realmente pericolosa.

Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, la Juventus cambia marcia nella ripresa. A sbloccare il match è Andrea Cambiaso, che trova il vantaggio con un preciso colpo di testa, rompendo l’equilibrio della gara. Il raddoppio arriva poco dopo con Khephren Thuram, rapido ad avventarsi sulla ribattuta dopo un palo colpito da Locatelli, battendo il portiere e indirizzando definitivamente la partita a favore dei padroni di casa. La Juventus continua a spingere e trova anche il terzo gol con Kenan Yildiz, che dal limite dell’area lascia partire una conclusione precisa che si infila all’angolino, chiudendo di fatto la gara. Nel recupero c’è spazio anche per il poker firmato Boga, che arrotonda il risultato e rende ancora più pesante il passivo per il Pisa.

La partita è stata segnata anche dal ritorno (l’ennesimo) di Juan Cuadrado a Torino, che nonostante le dichiarazioni d’amore della vigilia è stato accolto però dai fischi di buona parte del pubblico bianconero al momento del suo ingresso in campo. Per i toscani resta comunque una serata da dimenticare: la squadra non è praticamente mai riuscita a rendersi pericolosa e ha sofferto per tutta la partita l’intensità della Juventus. Con questa sconfitta il Pisa resta sempre più ultimo in classifica, una situazione che avvicina sempre di più lo spettro della retrocessione. [Foto Tuttosport]