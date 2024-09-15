Cuadrado ritrova la Fiorentina: oggi a Bergamo l'incontro con un vecchio amico

Il colombiano ritrova la Fiorentina con cui in passato ha avuto una bellissima storia d'amore che lo ha fatto conoscere al mondo

Oggi a Bergamo la Fiorentina ritrova un vecchio ex cioè Juan Cuadrado che, a Firenze, è sbocciato come calciatore di alto livello sotto la gestione di Montella dopo l'arrivo da Lecce. Il colombiano in viola ha giocato dal 2012 al 2015 facendo 106 partite condite da 26 gol che avevano fatto innamorare i tifosi del suo talento e della sua attitudine in campo. Poi la cessione al Chelsea nella trattativa che ha portato Salah alla Fiorentina, gli anni alla Juventus con 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, una breve parentesi all'Inter piuttosto sfortunata con tanti infortuni e ora la ripartenza dall'Atalanta all'età di 36 anni compiuti. Gasperini ha detto che spera che porterà la sua esperienza e che sarà in grado di aiutare i più giovani come Kolasinac, intanto Cuadrado ritrova una sua "ex"....

Fonte: Gazzetta dello Sport

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