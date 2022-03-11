Cuadrado dimentica il passato: "Gol alla Fiorentina emozione bellissima. Non vedevo l'ora di entrare"

Le parole di Juan Guillerme Cuadrado ai microfoni di Dazn

L'ex viola Juan Cuadrado ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN durante la quale ha parlato anche di temi molto vicini alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Le gare risolte all'ultimo? Sono molto contento di certi episodi. Come quando sono entrato con la Fiorentina. Il gol che porta il risultato è un'emozione bellissima. Mancavano 15 minuti, stavo aspettando di entrare, sentivo che potevo aiutare la squadra. Vlahovic? Dusan è un giocatore che ci dà tanto, combatte e ci aiuta a far salire la squadra. È forte e gioca la palla bene, è un giocatore adatto per la Juventus e può migliorare ancora tantissimo".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-vinto-casini-nuovo-presidente-di-lega-e-luomo-voluto-da-barone-per-cambiare-il-calcio/168626/