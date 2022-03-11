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Cuadrado dimentica il passato: "Gol alla Fiorentina emozione bellissima. Non vedevo l'ora di entrare"

Le parole di Juan Guillerme Cuadrado ai microfoni di Dazn

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2022 15:50
Cuadrado dimentica il passato: "Gol alla Fiorentina emozione bellissima. Non vedevo l'ora di entrare" -
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Juventus-Fiorentina 1-0. Il gol di Cuadrado nel recupero scaccia la crisi (e aggancia la Viola in classifica)

L'ex viola Juan Cuadrado ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN durante la quale ha parlato anche di temi molto vicini alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Le gare risolte all'ultimo? Sono molto contento di certi episodi. Come quando sono entrato con la Fiorentina. Il gol che porta il risultato è un'emozione bellissima. Mancavano 15 minuti, stavo aspettando di entrare, sentivo che potevo aiutare la squadra. Vlahovic? Dusan è un giocatore che ci dà tanto, combatte e ci aiuta a far salire la squadra. È forte e gioca la palla bene, è un giocatore adatto per la Juventus e può migliorare ancora tantissimo".

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