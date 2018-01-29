Cuadrado domani si opera. Niente Fiorentina-Juventus per il colombiano
Domani Juan Cuadrado, esterno colombiano in forza alla Juventus, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Il giocatore ex Viola salterà dunque Fiorentina-Juventu...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 22:38
Domani Juan Cuadrado, esterno colombiano in forza alla Juventus, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Il giocatore ex Viola salterà dunque Fiorentina-Juventus e rimarrà lontano dai campi per un periodo che va dai 40 ai 60 giorni, ovviamente il tutto deve essere confermato dal bollettino medico. Dunque per lui niente partita da ex al Franchi...