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Cuadrado domani si opera. Niente Fiorentina-Juventus per il colombiano

Domani Juan Cuadrado, esterno colombiano in forza alla Juventus, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Il giocatore ex Viola salterà dunque Fiorentina-Juventu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 22:38
Cuadrado domani si opera. Niente Fiorentina-Juventus per il colombiano - Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
Foto LaPresse - Marco Alpozzi 29 10 2016 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Vs. Napoli Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Juventus Stadium Nella foto: Juan Cuadrado (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Marco Alpozzi October 29, 2016 Tori
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Domani Juan Cuadrado, esterno colombiano in forza alla Juventus, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Il giocatore ex Viola salterà dunque Fiorentina-Juventus e rimarrà lontano dai campi per un periodo che va dai 40 ai 60 giorni, ovviamente il tutto deve essere confermato dal bollettino medico. Dunque per lui niente partita da ex al Franchi...

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