Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, ancora terapie e nessun allenamento. Out anche Cuadrado

C'era grande attesa nei confronti del goleador della Serie A Mateo Retegui, per capire se potesse rientrare domenica contro la Fiorentina. A Zingonia, oggi è arrivata un'altra indicazione importante i...

C'era grande attesa nei confronti del goleador della Serie A Mateo Retegui, per capire se potesse rientrare domenica contro la Fiorentina. A Zingonia, oggi è arrivata un'altra indicazione importante in tal senso: Retegui con molta probabilità salterà la gara del Franchi. Anche nella giornata odierna il centravanti italiano, che fa i conti con una lesione muscolare, si è solo sottoposto a terapie e non si è allenato. Lo staff medico nerazzurro non correrà rischi, considerando anche che la prossima settimana ci sarà la gara casalinga con la Lazio, molto importante per la corsa Champions League.

Sarà out anche Cuadrado, solo individuale per lui oggi sul campo e niente ritorno da ex al Franchi. Fuori Kossounou e Posch, parzialmente in gruppo invece Sulemana.