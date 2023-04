Lo stile Juventus non si smentisce mai, pugno di Cuadrado ad Handanovic nel post partita. Il video

Juventus-Inter termina col gol di Romelu Lukaku. su rigore, in un’atmosfera tesissima. Secondo una prima ricostruzione proposta dall’inviato di Sportitalia, Giovanni Albanese, Juan Cuadrado ha sferrato un pungo ai danni di Samir Handanovic. Il giornalista non sa dire, con precisione, se il gesto sia stato intenzionale o meno, ma ciò che è sicuro è che ha scatenato il caos. Albanese aggiunge, inoltre, che i giocatori dell’Inter sono rientrati per primi negli spogliatoi, quando la squadra di Massimiliano Allegri si trovava ancora sul campo di gioco. Nel tunnel, poi, si sono verificati altri episodi di tensione.

Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

