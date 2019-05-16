Ridotta la squalifica del centrocampista francese Veretout. Ci sarà con il Parma
La Corte d'Appello della FIGC ha accolto i ricorsi di tre club di Serie A, decidendo di dimezzare le giornate di stop inflitte ai giocatori espulsi nella trentaseiesima giornata e destinati almeno in...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 17:21
La Corte d'Appello della FIGC ha accolto i ricorsi di tre club di Serie A, decidendo di dimezzare le giornate di stop inflitte ai giocatori espulsi nella trentaseiesima giornata e destinati almeno in un primo momento, a tornare in campo solo all'ultimo turno.
Questo il comunicato: "La Corte ha ridotto da 2 a 1 giornata le squalifiche del calciatore della Fiorentina Marcel Jordan Veretout, del calciatore del Bologna Mitchell Dijks e del calciatore del Cagliari Artur Ionita".