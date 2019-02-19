Serie A, 12 calciatori sono stati squalificati per una giornata. Stop per Emre Can e Insigne

Il Giudice Sportivo ha fermato per la venticinquesima giornata di Serie A 12 giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Karol Linetty (Sampdoria), Domenico Berardi (Sassuolo), Emre Can (Juventus), Fa...

Il Giudice Sportivo ha fermato per la venticinquesima giornata di Serie A 12 giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Karol Linetty (Sampdoria), Domenico Berardi (Sassuolo), Emre Can (Juventus), Fabio Depaoli ed Emanuele Giaccherini (ChievoVerona), Marten De Roon (Atalanta), Mohamed Fofana (Udinese), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari, lui squalificato perché espulso per doppia ammonizione e non perché già diffidato come gli altri), Tomas Rincon (Torino), Pasquale Schiattarella (Spal) e Suso (Milan).

Fonte: Corrieredellosport