Gridano juventino all'arbitro: Per il giudice sportivo è un'offesa

PERUGIA - La frase "sei uno Juventino" rivolta da alcuni tifosi all'arbitro durante una partita del campionato under 15 regionale a1 dell'Umbria, è stata considerata un'offesa dal giudice sportivo del...

PERUGIA - La frase "sei uno Juventino" rivolta da alcuni tifosi all'arbitro durante una partita del campionato under 15 regionale a1 dell'Umbria, è stata considerata un'offesa dal giudice sportivo della Federcalcio umbra.

La società Sf Castiglione del Lago Asd, dunque, dovrà pagare una multa di 120 euro. Nel provvedimento del giudice sportivo Marco Brusco è stato scritto che "per buona parte della partita" i tifosi della società "offendevano reiteratamente il direttore di gara con frasi come 'sei un fallito, sei uno juventino, non sai fare niente, ecc...'".

L'arbitro ha scritto tutto nel suo referto a fine partita, come riportato nel comunicato ufficiale del Comitato regionale Umbria della Figc. Lega nazionale dilettanti.

Fonte: La Repubblica