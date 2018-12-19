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Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo..

Sono cinque i calciatori squalificati per un turno. Saranno costretti a saltare la 17^ giornata di Serie A in programma sabato 22 dicembre i seguenti::Gattuso non potrà contare su Kessié e Bakayoko. S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 21:15
Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo.. -
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Sono cinque i calciatori squalificati per un turno. Saranno costretti a saltare la 17^ giornata di Serie A in programma sabato 22 dicembre i seguenti:
:Gattuso non potrà contare su Kessié e Bakayoko. Stop di un turno anche per Asamoah, Krunic e Radovanovic

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