Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo..

Sono cinque i calciatori squalificati per un turno. Saranno costretti a saltare la 17^ giornata di Serie A in programma sabato 22 dicembre i seguenti::Gattuso non potrà contare su Kessié e Bakayoko. S...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2018 21:15

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