L'Ansa rilancia: "La Fiorentina non accetta la multa per la coreografia e medita azioni legali"
Secondo l'Ansa la Fiorentina appreso della pesante multa comminata dal giudice sportivo starebbe valutando di tutelarsi nelle sedi opportune
La Fiorentina starebbe pensando di valutare tutti i dettagli del referto ed eventualmente intraprendere azioni nelle sedi opportune, per una questione principalmente di tutela.
Tutto questo dopo aver appreso del provvedimento del giudice sportivo - multa da 50.000 euro e diffida nei riguardi della 'Curva Ferrovia' - in seguito alla coreografia apparsa in tale settore del Franchi, domenica scorsa, in occasione della partita contro la Juventus (contenente una scritta ritenuta oltraggiosa verso la squadra avversaria), oltreché per alcuni cori "beceri" intonati durante la gara e per il lancio di tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori avversari.
Lo riporta ansa.it