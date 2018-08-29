Il Giudice Sportivo ammonisce: "Chi non mette la nuova fascia da capitano di Serie A dal prossimo turno va incontro a squalifica"

Il nuovo Regolamento delle divise da gioco di Serie A prevede l'utilizzo della nuova fascia di Capitano uguale per tutti (in foto). Ma alcuni giocatori come: De Rossi, A.Gomez e Pezzella, hanno trasgr...

Il nuovo Regolamento delle divise da gioco di Serie A prevede l'utilizzo della nuova fascia di Capitano uguale per tutti (in foto). Ma alcuni giocatori come: De Rossi, A.Gomez e Pezzella, hanno trasgredito e dunque nel comunicato emesso ieri, c'è l'ammonizione per tutti:

"Il Giudice Sportivo,comunica in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23) che, previa segnalazione degli Organi competenti, verranno assunte dallo scrivente Organo le determinazioni conseguenti, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim".