La decisione del giudice sportivo, Dragowski squalificato per una partita, salta il Torino

Il Giudice Sportivo di Serie A ha fermato per un turno sei calciatori dopo il primo turno del campionato 2021/22, tutti espulsi: seconda giornata in tribuna dunqe per il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski, il capitano dell’Hellas Verona Miguel Veloso, i centrocampisti del Bologna Jerdy Schouten e Roberto Soriano, il difensore della Salernitana Stefan Strandberg e il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Due turni di stop invece per il centravanti del Napoli Victor Oshimen

CALAMAI: “SI PUO SOGNARE TRIDENTE BERARDI-VLAHOVIC-GONZALEZ”