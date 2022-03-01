Stangata per la Fiorentina, Bonaventura squalificato per due giornate: "Espressioni irriguardose"

Non l'ha passata liscia Jack Bonaventura la sfuriata contro l'arbitro di Sassuolo-Fiorentina dopo il giallo ricevuto

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative al prossimo turno di Serie A e derivanti dall'ultimo. Fermato Giacomo Bonaventura della Fiorentina (espulso per espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro, ndr), per due turni, mentre per una giornata sono stati stoppati Kelvin Amian dello Spezia, Aridan Ismajli dell'Empoli, Piotr Kiwior dello Spezia, Maxime Lopez del Sassuolo, Morten Thorsby della Sampdoria e Rafael Toloi dell'Atalanta. Lo riporta TMW

LO SCONTRO TRA GRAZIANI E ZAZZARONI A TIKI TAKA

https://www.labaroviola.com/scontro-zazzaroni-graziani-per-colpa-di-vlahovic-ho-amici-anche-io-nella-fiorentina-so-piu-di-te/167278/