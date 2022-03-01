Scontro Zazzaroni-Graziani per colpa di Vlahovic: "Ho amici anche io nella Fiorentina, so più di te"

Vigilia di Fiorentina-Juventus con il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic, e a Tiki Taka Graziani e Zazzaroni litigano sulle dinamiche dell'addio

Negli studi di Tiki Taka hanno parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, affrontando anche il tema della questione Vlahovic, Ciccio Graziani, ex giocatore viola e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Inizia Zazzaroni dicendo: "Vlahovic andava venduto a giugno, Commisso poteva aspettare a giugno per la vendita"

Graziani risponde: "Le cose bisogna saperle, Vlahovic ha detto alla Fiorentina o adesso o mai più, o mi cedete oggi oppure non mi venite più a cercare".

Ma Zazzaroni non ci sta e ribatte con forza: "Se tu dici a me che le cose le devo sapere ti sei sbagliato, faccio questo lavoro 24h su 24h da 42 anni, perdonami ma non puoi dirmi questo, no. Della vicenda Vlahovic so tutto, è il mio mestiere"

Graziani ribatte: "A me non importa, io so delle cose che tu non sai. Posso avere un rapporto privilegiato con qualcuno che è dentro la Fiorentina? Lui ha categoricamente detto che in caso di mancata cessione sarebbe andato a scadenza, non sarebbe stato corretto metterlo in tribuna da giugno in caso di mancata cessione. Quello di Vlahovic è un suo diritto fare quello che ha fatto"

Zazzaroni non ci sta: "Posso averlo anche io un rapporto privilegiato con la Fiorentina? Vlahovic lo potevi mettere in tribuna nel caso che a giugno avesse rifiutato la cessione. Pii non capisco una cosa, Donnarumma è un cazzone per quello che ha fatto a detta di tutti, mentre Vlahovic ha fatto bene, ma è stata la stessa cosa quasi. Il dottor Commisso in estate gli offriva tanti soldi, con una bella commissione"

CORSI ATTACCA DOPO I RIGORI NEGATI CONTRO LA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/corsi-furioso-deluso-dal-silenzio-dei-giornali-del-nord-sui-mancati-rigori-contro-juventus/167264/