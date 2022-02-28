Corsi furioso: "Deluso dal silenzio dei giornali del Nord sui mancati rigori contro la Juventus"
Fabrizio Corsi ha commentato il silenzio della stampa sui rigori non concessi all'Empoli contro la Juventus ai microfoni di Radio Punto Nuovo
Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare le decisioni arbitrali della sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole: "I rigori non dati contro la Juventus? Mi dispiace che le testate giornalistiche, soprattutto quelle del Nord Italia, non abbiano focalizzato la propria attenzione su questi episodi. Evidentemente l’Empoli, che rappresenta una piccola realtà di 45.000 abitanti, suscita più simpatia al Sud che al Nord".
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