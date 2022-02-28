Parla Gonzalo: "Nico il più forte, Fiorentina è più importante di Vlahovic, Firenze ti chiede vittoria"

Gonzalo Rodriguez è stato il capitano della Fiorentina di Montella, è stato un vero e proprio leader della squadra viola

Gonzalo Rodriguez ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina attuale:

"Fiorentina ha futuro, può fare bene, non conoscevo Italiano e il suo gioco ma è entrato subito bene in squadra, i giocatori gli vogliono bene e questo è importante, speriamo continui cosi. Difficile somigliare alla mia Fiorentina ma si vede in una squadra con futuro, manca quel passo in più in certe partite. Quarta è importante ma non è ancora al suo livello, Nico fa tanti gol ed è importante in fase di attacco, credo che sia il giocatore più importante della squadra.

Italiano è più un allenatore offensivo, non è facile con questo stile di gioco difendere, bisogna avere più attenzione in fase difensiva. Non conosco Biraghi, ma vedo un gruppo che sta bene e quello è importante per un capitano. Addio di Vlahovic non mi ha sorpreso, mi è sembrato strano che è andato via a metà stagione, sono andati tanti giocatori forti via, ma la Fiorentina è più importante dei suoi calciatori.

Da quando arrivi a Firenze tutti ti parlano della partita contro la Juventus, i tifosi vogliono vincere questa partita e te lo fanno vivere in ogni angolo della città, i giocatori lo sanno. Dopo il 4-2? Puoi uscire tutti i giorni, li non c'è problema (ride ndr). Con una vittoria i tifosi ti vogliono più bene dopo quella partita. A questa squadra manca solo di vincere qualche partita che ti fa fare il salto di qualità. Ho visto la partita della Juventus contro il Villareal, penso che possa vincere la Fiorentina"

TORREIRA PARLA DEL SUO RAPPORTO CON NICO GONZALEZ

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