Torreira rivela: "Gonzalez è sempre a casa mia, gli ho detto trasferirsi da me e ci dividiamo l'affitto"

Torreira ha un grande rapporto con Nico Gonzalez, ne ha parlato nella sua ultima intervista a Cronache di Spogliatoio

Il regista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato attraverso Cronache di Spogliatoio, questo il suo racconto del rapporto con Nico Gonzalez: "Odriozola mi ha detto che capisce meglio l’italiano che lo spagnolo di Nico, e capita che anche io faccia fatica. Siamo sempre insieme, a volte gli dico: «Ma perché paghi l’affitto se sei sempre da me? Lascia la casa e ci dividiamo questa». Più che sfide alla play, la vera gara è su chi prepara meglio il mate. Siamo molti sudamericani, compresi anche Igor e Arthur Cabral: un bel gruppo, nel complesso" conclude Torreira.

TORREIRA PARLA DI ITALIANO E LO SPOGLIATOIO VIOLA

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