Accolto il ricorso dell'Inter, Spalletti sarà regolarmente in panchina contro la Fiorentina
Accolto il ricorso dell’Inter. Questa sera Luciano Spalletti sarà in panchina. Squalificato per la reazione al gol di Brozovic nell’ultima gara dei nerazzurri contro la Sampdoria, ora il tecnico tosca...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 15:23
Accolto il ricorso dell’Inter. Questa sera Luciano Spalletti sarà in panchina. Squalificato per la reazione al gol di Brozovic nell’ultima gara dei nerazzurri contro la Sampdoria, ora il tecnico toscano può tranquillamente guidare i nerazzurri nel match di stasera contro la Viola. L’allenatore dovrà comunque pagare una multa di 5mila euro potendo però sedere a bordo campo per dirigere i suoi.
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