Squalificati ventitreesima, Pioli farà a meno di Milenkovic e Benassi col Napoli. La lista dei dieci fermati in A

Il giudice sportivo della Serie A ha comunicato la lista degli squalificati per la ventitreeesima giornata, confermato lo stop di una giornata effettiva di gara per Nikola Milenkovic. Il giocatore vio...

Il giudice sportivo della Serie A ha comunicato la lista degli squalificati per la ventitreeesima giornata, confermato lo stop di una giornata effettiva di gara per Nikola Milenkovic. Il giocatore viola era infatti diffidato, fu ammonito nell'ultima giornata disputata e salterà il match di sabato pomeriggio al Franchi. Fermati altri 9 calciatori: Felipe (Spal), Alfred Duncan (Sassuolo), Mohamed Fares (Spal), Nicola Murru (Sampdoria), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Cristian Romero (Genoa), Simone Zaza (Torino). Una giornata anche per Nicolas Nkoulou (Torino) in seguito all'espulsione patita contro la Spal.

Legaseriea.it