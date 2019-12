Giudice Sportivo, multa per il grinder lanciato in campo e a Castrovilli per aver simulato in area

Sul sito ufficiale della Lega Serie A possiamo leggere il referto del Giudice Sportivo. La Fiorentina è stata multata di 3000€ per avere dei suoi sostenitori che al 27° del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco un piccolo oggetto di metallo (un grinder). Multa invece di 2000€ per Gaetano Castrovilli per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.