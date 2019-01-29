Squalificati, due giornate a Benassi. Il centrocampista salta Udine e Napoli. Sono tredici i fermati. La lista completa

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo della Lega di Serie A in merito al 21° turno di campionato appena disputato. Mini stangata per il centrocampista viola per Marco Benassi, costretto a s...

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo della Lega di Serie A in merito al 21° turno di campionato appena disputato. Mini stangata per il centrocampista viola per Marco Benassi, costretto a saltare 2 giornate a causa dell'espulsione e della diffida attivata dal primo giallo ricevuto da Chiffi contro il Chievo Verona. Stessa sanzione per Politano, per aver rivolto espressioni ingiuriose verso l'arbitro. Una giornata invece a Barella, Ruiz, Mattiello, Cassata, Cristante, Nzonzi, Petagna, Milinkovic-Savic, Praet, Rolon e Helander.

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