Chiesa rischia la squalifica con la prova TV? Il punto della situazione...

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato ieri in Fiorentina-Atalanta per un presunto fallo su Federico Chiesa. I tifosi della Dea, ma anche la dirigenza, hanno chiesto a gran voce la squalifica di...

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato ieri in Fiorentina-Atalanta per un presunto fallo su Federico Chiesa. I tifosi della Dea, ma anche la dirigenza, hanno chiesto a gran voce la squalifica di Chiesa tramite l'utilizzo della prova TV.

Tuttavia, appare difficile che il numero 25 viola possa essere squalificato. In primo luogo perchè l'episodio è gia stato visionato dagli assistenti dell'arbitro in cabina VAR, che hanno ritenuto opportuno confermare la decisione dell'arbitro. In secondo luogo, non essendo una simulazione super evidente ed essendoci un minimo contatto tra Toloi e l'attaccante viola pare impossibile dire con esattezza che Chiesa abbia simulato al 100% e dunque, per lo stesso motivo per cui non è stato usato il VAR, ovvero la non chiarezza, anche la prova TV è inattuabile.

Sospiro di sollievo dunque per Pioli ed i tifosi viola che vedranno giocare il proprio gioiello pure a Roma con ogni probabilità

Lorenzo Bigiotti